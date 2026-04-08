Leicht sinkende Arbeitslosenquoten in den Ostschweizer Kantonen

Keystone-SDA

In allen Ostschweizer Kantonen hat sich die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat leicht reduziert. Sie liegt überall unter dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 3,1 Prozent.

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(Keystone-SDA) Veränderungen gibt es vor allem im Vergleich zum März vor einem Jahr: Damals lag die Arbeitslosenquote im Kanton St. Gallen bei 2,0 Prozent. Am Mittwoch meldete das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit den Wert von 2,2 Prozent. 11’846 Personen waren auf Stellensuche. Das sind 1107 Personen mehr als im März 2025.

Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosenquote im März von 2,3 auf 2,2 Prozent leicht gesunken. Dies entspreche «der saisonüblichen Entwicklung». Einen Rückgang gab es auch bei der Kurzarbeit. Dort haben sich 58 Betriebe mit 1648 Mitarbeitenden angemeldet. Damit sind davon 445 Angestellte weniger betroffen als im Februar.

Die gleiche Entwicklung wurde auch in den anderen Ostschweizer Kantonen registriert. Im Thurgau lag die Arbeitslosenquote bei 2,4 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte tiefer als im Februar. In den beiden Appenzell sank der Wert je um 0,1 Prozentpunkte. In Ausserrhoden beträgt die Quote 1,7 Prozent, in Innerrhoden 0,7 Prozent.