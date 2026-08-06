Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit im Kanton Bern

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Die Arbeitslosigkeit ist im Juli im Kanton Bern leicht angestiegen, insbesondere bei den jungen Erwachsenen. Das hängt mit dem Ende des Schul- und Ausbildungsjahres im Sommer zusammen. Meistens finden nicht alle Ausbildungsabgängerinnen und -abgänger sofort eine Anschlusslösung.

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(Keystone-SDA) Im Vergleich zum Vormonat sind in der Alterskategorie der 15- bis 24-Jährigen 65 Personen mehr arbeitslos. Auch in der Branche Erziehung und Unterricht führt der Schuljahreswechsel vorübergehend zu etwas höheren Arbeitslosenzahlen, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Donnerstag mitteilte.

Bereinigt um diese saisonalen Effekte blieb die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat stabil. Insgesamt waren im Juli 12’251 Personen arbeitslos, ein Plus von 132 Personen. Die Arbeitslosenquote stieg von 2,1 auf 2,2 Prozent. Schweizweit war ebenfalls ein Zunahme von 2,9 auf 3 Prozent zu verzeichnen.

In den zehn Verwaltungskreisen des Kantons Bern hat die Region Obersimmental-Saanen mit 0,8 Prozent die tiefste Quote, Biel mit 4,5 die höchste.

Im Juli wurden 83 Voranmeldungen zur Kurzarbeit bewilligt. Sie betreffen potentiell über 1600 Beschäftigte.