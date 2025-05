Lena Frank und Beat Kohler wollen in den Berner Regierungsrat

Keystone-SDA

Mit der Bieler Gemeinderätin Lena Frank und dem Oberländer Grossrat Beat Kohler haben zwei weitere Grüne ihre Ambitionen auf eine Regierungsratskandidatur angemeldet.

(Keystone-SDA) Die Grünen Kanton Bern führen derzeit Hearings im Hinblick auf Kandidaturen für die Regierungsratswahlen durch. Vergangene Woche machte der Bernjurassier Cyprien Louis bekannt, dass er für eine Kandidatur zur Verfügung stehen würde.

Am Freitag teilten die Grünen Seeland-Biel mit, dass sich auch die Bieler Bau-, Energie- und Umweltdirektorin Lena Frank für eine Kandidatur zur Verfügung stellt. Frank will laut Mitteilung ihre Erfahrung und ihren Einsatz für eine klimagerechte Politik auf Kantonsebene einbringen. Darüber hinaus bräuchten das zweisprachige Biel und das Seeland wieder eine Stimme in der Regierung.

Vor ihrer Wahl in die Bieler Regierung 2020 war Frank während vielen Jahren Mitglied des Bieler Stadtrates. Bei der Kantonalpartei vertrat sie erst die Jungen Grünen, bevor sie 2016 Vizepräsidentin wurde.

Kohler will das Oberland vertreten

Am Freitag machte auch der Meiringer Grossrat Beat Kohler sein Interesse an einer Kandidatur bekannt. In einem Interview mit den Berner Tamedia-Zeitungen sagte er: «Politisch ist es wichtig, dass viele aktuelle Themen das Oberland stark betreffen und es deshalb im Regierungsrat vertreten sein sollte. Stichwort Klimawandel und Naturgefahren, aber die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung, die gerade für Gebiete abseits der Entwicklungsachsen entscheidend sind.»

Persönlich sei er in einem Alter, in dem eine Neuorientierung sinnvoll sei. Die Kinder seien selbstständig oder auf dem Weg in Selbstständigkeit. Entsprechend könne er die hohen Präsenzzeiten, die das Amt erfordert, gut erfüllen.

Der ausgebildete Primarlehrer und Journalist hat sich vor allem in Energiefragen einen Namen gemacht.

Nicht für eine Kandidatur zur Verfügung steht der grüne Nationalrat Kilian Baumann. Er gab vergangene Woche seinen Verzicht bekannt.

Die Basis der Grünen wird letztlich entscheiden, wen sie ins Rennen schickt. Die Grüne Oberländer Regierungsrätin Christine Häsler tritt 2026 nicht mehr zur Wiederwahl an.