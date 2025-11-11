Leopard stattet Schweizer Botschaft in Kathmandu Besuch ab

Keystone-SDA

Überraschungsbesuch auf dem Schweizer Botschaftsgelände im nepalesischen Kathmandu. Ein vierjähriger Leopard ist dort in einer gemeinsamen Rettungsaktion von National Trust for Nature Conservation, nepalesischer Polizei und Forstamt geborgen worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Woher das Raubtier kam und wie es auf Schweizer Boden gelangte, ist noch unklar. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass das Tier aus dem nahe gelegenen Nakkhu-Flusskorridor gekommen sei und Zuflucht vor menschlicher Aktivität auf dem Botschaftsgelände gesucht habe, erklärt Gobinda Prasad Pokharel, Naturschutzbeauftragter des National Trust for Nature Conservation gegenüber lokalen Medien. SRF berichtete am Dienstag darüber.

Das Tier hatte sich in einer schmalen Gasse auf dem Botschaftsareal versteckt. Der Leopard wurde betäubt und anschliessend zur medizinischen Versorgung und Beobachtung in den Zoo gebracht. Die Schweizer Botschafterin Danielle Meuwly bedankte sich auf der Plattform X bei den Einsatzkräften: «Dank Ihres Einsatzes konnte diese Rettungsaktion erfolgreich durchgeführt werden.»