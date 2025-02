Liam Paynes Partnerin: Er war bei Abschied gut gelaunt

Keystone-SDA

Die Partnerin des gestorbenen britischen Sängers Liam Payne hat in einem ersten Interview über seinen Tod gesprochen. "Offensichtlich, wenn ich es gewusst hätte, wenn ich in die Zukunft hätte sehen können, hätte ich Argentinien niemals verlassen", sagte die 25-jährige Kate Cassidy der britischen Zeitung "The Sun". Payne war Mitte Oktober im Alter von 31 Jahren infolge eines Sturzes vom Balkon seines Hotelzimmers in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestorben. Medienberichten zufolge war Cassidy zunächst mit dem One-Direction-Sänger im Urlaub in Argentinien gewesen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die amerikanische Influencerin erklärte nun, dass sie Argentinien verlassen habe und allein in ihr gemeinsames Haus in Florida zurückgekehrt sei, um sich um ihren Hund zu kümmern. Dies sei aber nicht das erste Mal gewesen, dass sie und Payne getrennt gereist seien. «Ich hatte eine Verantwortung, wir hatten eine Verantwortung. Wir hatten unseren Hund, und natürlich hätte ich nie gedacht, dass so etwas passieren würde», sagte Cassidy. Sie fügte hinzu: «Liam war so gut gelaunt, als ich abreiste».

In einer Instagram-Story teilte Cassidy mit, dass sie mit diesem «allerersten Interview» «einen Einblick in die Beziehung mit der Liebe meines Lebens geben» wolle, nachdem sie Tausende von Nachrichten von seinen Fans erhalten habe. Die meisten Tage fühle sie sich noch immer «wie betäubt und gebrochen», schrieb sie. «Die Last des Ganzen fühlt sich unerträglich an.»

Cassidy hatte im November an Paynes Beisetzung in England teilgenommen. In einer Mitteilung betonte sie nach dem Tod ihres Freundes, ihr Herz sei «zerschmettert».

In Argentinien wurden im vergangenen Monat wegen Paynes Tod zwei Verdächtige festgenommen. Beiden wird vorgeworfen, den Popstar mit Kokain versorgt zu haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft halten es die Gerichtsmediziner für wahrscheinlich, dass Payne ohnmächtig wurde, während er versuchte, über das Balkongeländer zu klettern. Eine Autopsie habe bei ihm Alkohol und Kokain in grossen Mengen nachgewiesen.

Insgesamt wurden fünf Verdächtige angeklagt, darunter ein Vertreter des Popstars sowie die Betreiberin und der Chef-Rezeptionist des Hotels.