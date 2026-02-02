The Swiss voice in the world since 1935
Lieferwagen bleibt in Gelfingen LU auf Bahngleisen stecken

Keystone-SDA

In Gelfingen ist am Samstagmorgen ein Lieferwagen auf einem Bahnübergang stecken geblieben. Bahnverkehr und Strasse mussten vorübergehend gesperrt werden, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss der Medienmitteilung war der 45-jährige Lenker am Samstagmorgen, kurz nach 05:45 Uhr, mit einem Lieferwagen auf der Ermenstrasse in Richtung Richensee unterwegs, als er im Gebiet Seehof die Bahngleise überqueren wollte. Dabei geriet das Fahrzeug laut Communiqué in den Gleisschotter und blieb stecken.

Der Bahnverkehr sowie die Ermenseestrasse mussten bis 07:10 vollständig unterbrochen werden. Verletzt wurde laut Staatsanwaltschaft niemand.

