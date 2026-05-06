Lieferwagen kippt auf Autobahneinfahrt in Baar ZG zur Seite

Keystone-SDA

Ein Lieferwagen ist am Mittwochnachmittag auf der Autobahneinfahrt in Baar im Kanton Zug von der Fahrbahn abgekommen und zur Seite gekippt. Der 63-jährige Fahrzeuglenker blieb unverletzt.

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(Keystone-SDA) Das Fahrzeug geriet auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung schrieben. Dabei drehte sich der Lieferwagen um die eigene Achse und kippte schliesslich auf die Fahrerseite.

Für die Bergung des Fahrzeugs musste die Autobahneinfahrt kurzzeitig gesperrt werden.