Linde Gas aus Dagmersellen LU übernimmt Firmeneinheit in Wil SG

Die Firma Linde Gas Schweiz mit Sitz in Dagmersellen LU hat zum 1. Januar 2026 die Schweisstechnik-Sparte der Hebutec AG in Wil SG übernommen. Die Einheit firmiert neu als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Linde Gas & More.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit der Übernahme stärke Linde Gas Schweiz ihre Marktposition im Bereich Schweisstechnik und Gasevertrieb in der Schweiz, hiess es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch.

Die Integration erfolge schrittweise, um eine reibungslose Übergabe und Kontinuität für die Kunden sicherzustellen.

Linde Gas Schweiz, ehemals PanGas, fokussiert sich auf den Bereich technischer und medizinischer Gase. Die Firma mit rund 300 Mitarbeitenden betreibt schweizweit Fachmärkte und gehört zum globalen Industriegase-Konzern Linde Plc.