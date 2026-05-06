Links-grüne Solar-Initiativen kommen in Zürich vors Volk

Keystone-SDA

Die zwei links-grünen Solar-Initiativen in der Stadt Zürich sind zustande gekommen. Somit kommen beide Initiativen von SP, Grünen und AL vors Volk. Der Abstimmungstermin ist noch offen.

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(Keystone-SDA) Beide Vorlagen erreichten mehr als 3000 gültige Unterschriften, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Hauptanliegen der beiden Initiativen ist, dass die Stadt bei der Solarenergie vorwärts macht.

Die erste Initiative verlangt, dass bis 2040 ein Drittel des in der Stadt Zürich verbrauchten Stroms aus lokaler Solarenergie stammt. Das soll in der Gemeindeordnung verankert werden.

Laut den Initianten entspricht das rund 900 Gigawattstunden pro Jahr. Heute liege die Produktion erst bei etwa 76 Gigawattstunden – obwohl das Bundesamt für Energie das Solarpotenzial in Zürich auf über 1100 Gigawattstunden schätze.

750 Millionen für Solar-Ausbau

Die zweite Initiative fordert die nötigen Gelder für den Ausbau, und zwar einen Rahmenkredit von 750 Millionen Franken bis 2040. Damit soll die Stadt Solaranlagen auf eigenen Gebäuden und Infrastrukturen bauen, zusätzliche Dächer und Fassaden für Anlagen dazu mieten und Eigentümer motivieren, ebenfalls Solarstrom zu produzieren. Auch lokale Energiespeicher sollen mit dem Geld gefördert werden.