Locarno zeigt Schweizer WM-Viertelfinal auf der Piazza Grande

Keystone-SDA

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Es wird das wohl grösste Public Viewing der Schweiz: Die Stadt Locarno hat einem kurzfristigen Antrag der Organisatoren des am Donnerstag startenden Musikfestivals "Moon & Stars" stattgegeben und zeigt den Schweizer WM-Viertelfinal auf der berühmten Piazza Grande.

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(Keystone-SDA) Bis zu 10’000 Menschen können in der Nacht auf Sonntag auf der vielleicht schönsten Piazza der Schweiz das erste Viertelfinal-Spiel der Schweiz mitverfolgen. Bei einem Medienrundgang hatte der Leiter des Musikfestivals, Daniel Büchi, am Mittwochvormittag angekündigt, auf der «Moon & Stars»-Bühne einen grossen Bildschirm installieren zu wollen. Das Musikfestival beginnt am Donnerstagabend und dauert elf Tage.

«Wir sind optimistisch, deshalb haben wir die Anfrage bei der Stadt bereits vor dem Achtelfinal deponiert», sagte Büchi. Auch für die Übertragung eines allfälligen Schweizer Halbfinals auf der Piazza Grande würde man eine Lösung mit den Künstlern finden, scherzte der Festivalleiter.

Neben dem grossen Bildschirm auf der Piazza Grande betreibt das «Moon & Stars» auch noch ein fixes Public Viewing beim Largo Zorzi in Locarno.