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Lotterie-Glückspilz bekommt 30 Jahre lang 22’222 Franken pro Monat

Keystone-SDA

Ein Glückspilz in Portugal hat bei der Eurodreams-Ziehung vom Donnerstag den Hauptgewinn abgeräumt. Der oder die Gewinnerin bekommt während 30 Jahren monatlich 22'222 Franken ausbezahlt. Die Gewinnzahlen lauteten 3, 7, 8, 19, 24 und 29 sowie die Traumzahl 5.

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(Keystone-SDA) Eurodreams wird in acht europäischen Ländern angeboten, wie Swisslos weiter mitteilte. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos in der Deutschschweiz und im Tessin sowie von der Loterie Romande in der Westschweiz betrieben.

Im zweiten Rang, der bei sechs richtigen Zahlen ohne die Traumzahl erzielt wird, beläuft sich der Gewinn auf eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Die Ziehung findet jeweils am Montag und am Donnerstag statt.

https://www.swisslos.ch/de/eurodreams/einzeltipps/spielen.html

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