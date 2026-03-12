The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Lufthansa-Konzern fliegt weiterhin nicht nach Dubai

Keystone-SDA

Wegen des Iran-Kriegs fliegt der Lufthansa-Konzern weiterhin nicht nach Dubai. Die beiden Flughäfen in dem arabischen Emirat haben den Angaben zufolge ihre Abfertigungskapazitäten erheblich reduziert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Airlines der Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, ITA Airways, Austrian Airlines und Eurowings) hätten auf Anordnung der Flughäfen sämtliche Flüge gestrichen. Dies gilt nun bis einschliesslich 28. März. Bislang waren die Flüge bis einschliesslich 15. März ausgesetzt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft