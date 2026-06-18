Luzern verzeichnet so wenig Geburten wie nie seit 2009

Keystone-SDA

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Im Kanton Luzern sind im vergangenen Jahr 3885 Kinder lebend zur Welt gekommen. Damit weist der Kanton die tiefste Geburtenzahl seit 2009 aus, wie Statistik Luzern (Lustat) am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl der Geburten um 184 oder 4,5 Prozent, wie es in der Mitteilung hiess. Von den 3885 Kindern waren 1984 Knaben und 1901 Mädchen. Rund drei Viertel der Mütter waren verheiratet.

Gleichzeitig stieg laut Lustat die Zahl der Todesfälle leicht an. Insgesamt starben 3302 Personen. Das sind 35 mehr als im Jahr zuvor.

Weil weniger Kinder geboren wurden und zugleich mehr Menschen starben, sank der Geburtenüberschuss deutlich. Er belief sich laut Mitteilung 2025 auf 583 Personen, nachdem er im Vorjahr noch 802 betragen hatte.