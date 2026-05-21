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Luzern wertet seine Innenstadt mit Möbeln auf

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern möbliert gemeinsam mit dem Verein City-Management Luzern die Innenstadt. Das Pilotprojekt "City Lounges" soll diverse Standorte aufwerten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Stadt und Verein stellen an den Orten Franziskanerplatz, Reusssteg, Hirschenplatz, Schwanenplatz und Löwengraben Holzmöbel auf. Diese wurden von der Dienstabteilung Stadtgrün entwickelt und gebaut. Die Möbel werden mit «standortgerechter Begrünung» ergänzt, wie sie am Donnerstag in einer Mitteilung schreiben.

Rückmeldungen aus der Bevölkerung sowie Erkenntnisse aus einer Umfrage hätten gezeigt, dass es an bestimmten Standorten an attraktiven Sitzgelegenheiten und niederschwelligen Aufenthaltsorten fehle. Das Projekt greife den Trend von Innenstädten im Wandel auf. «Aufenthaltsqualität, Begegnung und Erlebnis rücken stärker in den Fokus», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die erste Saison dient als Pilotphase. Die Verantwortlichen wollen Erfahrungen sammeln und das Konzept gegebenenfalls weiterentwickeln und ausbauen. Die Möbel können bei Bedarf, etwa bei Veranstaltungen, temporär verschoben oder abgebaut werden.

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