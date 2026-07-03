Luzerner Energieversorger CKW verkauft Informatik-Bereich an T&N

Keystone-SDA

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Das Luzerner Energieunternehmen CKW gibt seinen Bereich Digital Solutions an den ICT-Dienstleister T&N ab. Damit konzentriere sich CKW künftig stärker auf die Kernaufgaben in der Energieversorgung und Gebäudetechnik, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

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(Keystone-SDA) T&N bietet unter anderem Managed Services, Cloud-Lösungen, Kommunikations- und Kollaborationslösungen, Connectivity sowie IT-Security an. Für Kunden und Lieferanten sollen Verträge, Konditionen und Ansprechpersonen unverändert bleiben. Finanzielle Angaben zur Transaktion wurden keine gemacht.

Mit der Übernahme der Digital Solutions der CKW will T&N den Standort in Emmen ausbauen, hiess es weiter. Das Unternehmen ist an elf Standorten in der Schweiz und Österreich tätig und Teil der deutschen WTG-Gruppe.