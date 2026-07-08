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Luzerner Gastrobetriebe können WM-Viertelfinal übertragen

Keystone-SDA

Luzerner Gastrobetriebe und Public Viewings dürfen das WM-Viertelfinal zwischen der Schweiz und Argentinien in der Nacht auf Sonntag drinnen und draussen übertragen. Dafür ist die übliche Bewilligung der Luzerner Polizei nötig.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Betriebe können also auch zur späten Stunde – Anpfiff der Partie ist um 3 Uhr – offen bleiben, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Das entsprechende Meldeverfahren sei bewährt und unkompliziert.

Public Viewings auf öffentlichem Grund brauchen für die Übertragung neben der Bewilligung der Polizei auch die Zustimmung der Gemeinde. Lautstärke und weitere Emissionen dürfen die Umgebung dabei «nicht übermässig belasten», hiess es weiter.

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