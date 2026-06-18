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Luzerner Kleintheater steht unter neuer Leitung

Keystone-SDA

Das Luzerner Kleintheater stellt seine Führung neu auf. Die bisherige Co-Leiterin Janine Bürkli übernimmt die Leitung der Kleinkunstbühne alleine, wie das Kulturhaus am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach dem Weggang von Co-Leiterin Fabienne Mathis per Ende Saison habe der Stiftungsrat die Strukturen des Kleintheaters analysiert und neu organisiert, hiess es in der Mitteilung. Daraufhin wurde Janine Bürkli zur alleinigen Leiterin ernannt.

Adrian Albisser, Präsident des Stiftungsrats, würdigte Bürkli für ihr bisheriges Engagement. Sie sei die geeignete Person, um das Kleintheater «weiterzuentwickeln und erfolgreich zu positionieren».

Zu Veränderungen kommt es auch im Stiftungsrat. Co-Präsident Peter Bucher und die bisherigen Mitglieder Claudia Niederberger und Nicole Reisinger treten zurück. Neu in das Gremium gewählt wurden die ehemalige Krienser Gemeindepräsidentin Helene Meyer-Jenni und die Leiterin des Treibhaus, Melanie Reber.

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