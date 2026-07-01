Luzerner Museumsstifterin Angela Rosengart verstorben

Keystone-SDA

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Die Luzerner Kunsthändlerin Angela Rosengart lebt nicht mehr. Die Stifterin und Direktorin des Museums Sammlung Rosengart in Luzern ist am Dienstag verstorben.

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(Keystone-SDA) Die Stiftung Rosengart bestätigte den Todesfall am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zuerst hatte «blick.ch» darüber berichtet.

Rosengart führte einst gemeinsam mit ihrem Vater die gleichnamige Galerie in Luzern. 2002 eröffnete sie das Museum. Bereits zehn Jahre zuvor hatte sie ihre gesamte Privatsammlung in eine Stiftung eingebracht.

In der ehemaligen Filiale der Nationalbank an der Pilatusstrasse sind rund 300 Werke des Impressionismus und der Klassischen Moderne sowie eine international bedeutende Gruppe von Arbeiten von Paul Klee und Pablo Picasso zu sehen.

Mit Picasso verband Angela Rosengart eine langjährige Freundschaft, der Künstler porträtierte sie mehrfach.