Luzerner Notschlafstelle bezieht einen neuen Standort

Keystone-SDA

Die Luzerner Notschlafstelle wird diesen Sommer neue Räume im Neustadtquartier der Stadt Luzern beziehen. Die neue Liegenschaft bietet Platz für 18 Notschlafplätze, teilten der Verein Jobdach und die Gemeinnnützige Stiftung für preisgünstigen Wohnraum Luzern mit.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der bisherige Standort der Notschlafstelle an der Gibraltarstrasse im Bruchquartier war sanierungsbedürftig, die Liegenschaft in einem schlechten Zustand, wie es im Communiqué am Dienstag hiess. Auch das betreute Wohnen des Vereins Jobdach zieht an den neuen Standort am Neuweg. Dieses befand sich seit 1997 an der Murbacherstrasse.

Die Liegenschaft am Neuweg wurde von der Gemeinnützigen Stiftung für preisgünstigen Wohnraum Luzern (GSW Luzern) saniert. Die Stiftung vermietete dort in der Vergangenheit Kleinwohnungen an Menschen mit eingeschränkter Wohnkompetenz. In den oberen Stockwerken sollen weiterhin Mieterinnen und Mieter der GSW Luzern in insgesamt 24 Mietwohnungen wohnen. In den unteren Stockwerken werden 18 Schlafplätze sowie 22 betreute Studio-Wohnungen untergebracht.

Die Stadt Luzern unterstützt das Projekt, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Die Luzerner Sozial- und Sicherheitsdirektorin Melanie Setz (SP) sagte, dass mit der Eröffnung des Neuwegs ein langjähriges und wichtiges Projekt einen guten Abschluss finde.

Die offizielle Eröffnung der Räumlichkeiten findet am 21. und 23. Mai statt. Am 24. Mai ist die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür eingeladen, inklusive Rundgängen und Verpflegung vom Grill.

Der Verein Jobdach setzt sich seit 1996 für sucht- und psychisch Kranke sowie obdachlose Menschen ein. Er ist im Kanton Luzern im Bereich Überlebenshilfe und Schadensminderung tätig und zuständig für Wohnen und Beschäftigung.