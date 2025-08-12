Luzerner Polizei ermittelt nach antisemitischem Vorfall Täter
Die Luzerner Polizei hat einen Mann ermittelt, der am 19. Juli im Bahnhof Luzern eine Gruppe jüdischer Studenten beleidigt und angespuckt haben soll. Es handelt sich um einen 24 Jahre alten Mann aus Nordmazedonien, wie sie am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Der zunächst unbekannte Mann habe nach der verbalen Auseinandersetzung den Bahnhof vor dem Eintreffen der Polizei verlassen, hiess es in der Mitteilung. Er habe im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden können.
Weitere Angaben zum antisemitischen Vorfall machte die Polizei nicht. Der genaue Hergang der Auseinandersetzung sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, teilte sie mit. Die Untersuchung dauere an.