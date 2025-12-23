The Swiss voice in the world since 1935
Luzerner Polizei nimmt drei Personen nach Einbruchdiebstählen fest

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat in der Nacht auf Dienstag drei Personen festgenommen. Sie stehen im Verdacht, in Beromünster und der Stadt Luzern Einbruchdiebstähle verübt zu haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Beromünster griff die Polizei einen 25-jährigen Mann mitsamt mutmasslichem Deliktsgut auf, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Zuvor waren Einbrüche in mehrere Geschäfte gemeldet worden.

Auch in einen Imbissstand in der Stadt Luzern wurde eingebrochen. Nach einer Fahndung fasste die Polizei eine 38-jährige Frau und einen 37-jährigen Mann. Sie trugen ebenso mutmassliche Beute bei sich.

Im ersten Fall führt die Staatsanwaltschaft Sursee die Untersuchung, im zweiten jene in Luzern.

