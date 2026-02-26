Luzerner Polizei nimmt vier mutmassliche Einschleichdiebe fest

Keystone-SDA

In der Nacht auf Donnerstag hat die Luzerner Polizei in Eich und Sursee vier mutmassliche Einschleichdiebe festgenommen. Sie werden verdächtigt, zuvor mehrere Autos durchsucht und Deliktsgut bei sich getragen zu haben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am frühen Donnerstagmorgen seien bei der Luzerner Polizei Meldungen zu verdächtigen Personen eingegangen, die sich an parkierten Autos zu schaffen gemacht hätten, teilte die Polizei am Mittwoch in einem Communiqué mit.

In Sursee wurde ein Autoalarm ausgelöst, nachdem zwei Unbekannte mehrere Autos durchsucht hatten. Die Polizei konnte später die beiden signalisierten Männer anhalten und festnehmen. Sie trugen mutmassliches Deliktsgut auf sich. Es handelte sich laut Mitteilung um einen 26-jährigen Algerier und einen 45-jährigen Mann aus Palästina.

Kurz nach 3.00 Uhr morgens ging laut der Polizei die Meldung ein, dass sich zwei Männer bei einem Parkplatz an einem Auto zu schaffen machten. Auch hier nahm die Polizei zwei Verdächtige fest, einen 19-jährigen Ägypter und einen 24-jährigen Algerier. Laut ersten Erkenntnissen sollen sie mindestens drei weitere Fahrzeuge durchsucht haben.