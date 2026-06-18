Luzerner Reformierte gehen juristisch gegen Schweizer Kirche vor

Keystone-SDA

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Die Reformierte Kirche Kanton Luzern geht zivilrechtlich gegen einen Entscheid der Synode der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) vor. Strittiger Punkt ist der Schlüssel, der die Beiträge der kantonalen Kirchen regelt.

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(Keystone-SDA) Der als Verein organisierten EKS gehören 25 Kirchen an. An der Juni-Synode beschlossen die Delegierten eine Anpassung des Beitragsschlüssels.

Die Luzerner Reformierten wehrten sich vergeblich mit einem Abtraktandierungs- und einem Rückweisungsantrag gegen die beabsichtigte Änderung. Sie werde nun den Beschluss zivilrechtlich anfechten, teilte die Luzerner Landeskirche am Donnerstag mit.

Gemäss den Luzerner Reformierten hatte das der Synode vorgelegte Geschäft formelle Mängel. Eine getrennte und transparente Beurteilung der einzelnen Elemente sei nicht möglich gewesen, kritisieren sie. Es sei nicht offengelegt worden, welche Folgekosten die Änderung des Beitragsschlüssels für die Mitgliedkirchen hätten, obwohl es um kirchliche Steuergeldern gehe.

Die Luzerner Landeskirche kritisierte die Vorlage auch inhaltlich. Die Finanzkraft der Reformierten Kirche Luzern sei um fast 30 Millionen Franken zu hoch veranschlagt worden. Effektiv betrage die Finanzkraft der Landeskirche für 2025 rund 3 Millionen Franken.

Grund für die Differenz ist gemäss der Mitteilung, dass Luzern als einzige Mitgliedskirche über einen kantonalen Steuerfuss und über kommunale Steuerfüsse verfügt, die autonom von der Kantonalkirche und der jeweiligen Kirchgemeinde festgelegt werden. Für die Berechnung der Finanzkraft dürften nur die Steuererträge der Kantonalkirche berücksichtigt werden, forderte die Luzerner Landeskirche.