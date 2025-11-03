Luzerner Regierung bündelt seine Verkehrsplanung neu

Keystone-SDA

Mit einem Gesamtmobilitätsprogramm will der Kanton Luzern seine Verkehrsplanung bündeln und koordinieren. Bis ins Jahr 2030 sind Investitionen von 338 Millionen Franken vorgesehen.

(Keystone-SDA) Der Kanton Luzern hat am Montag die Vernehmlassung zum Programm Gesamtmobilität eröffnet, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. Das neue Instrument ersetzt das bisherige Bauprogramm für die Kantonsstrassen und den öV-Bericht und integriert zudem das kantonale Velokonzept.

Ziel ist laut der Mitteilung eine «verkehrsmittelübergreifende» Planung für alle Verkehrsträger, sei es die Strasse, der öffentliche Verkehr oder der Fuss- und Veloverkehr. Der Priorisierung der Massnahmen werde inskünftig ein grösseres Gewicht beigemessen, teilte der Kanton weiter mit.

Im Gesamtmobilitätsprogramm für die Jahre 2027 bis 2030 sind 137 Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund 338 Millionen Franken enthalten. Vorgesehen sind unter anderem Strassensanierungen, Massnahmen für den öffentlichen Verkehr, Verbesserungen für den Fuss- und Veloverkehr sowie barrierefreie Bushaltestellen.

Der öffentliche Verkehr wird laut der Mitteilung wie bisher im Verbundrat des Verkehrsverbunds entschieden, wobei Kanton und Gemeinden die Kosten je zur Hälfte tragen.

Die Vernehmlassung läuft bis zum 6. Februar 2026. Nach der Auswertung legt die Regierung die Botschaft und die notwendigen Gesetzesanpassungen dem Kantonsparlament vor.