Luzerner Stadtparlament will Mindestlohn nicht einführen

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern soll auf den 1. Januar 2026 keinen Mindestlohn einführen. Der Grosse Stadtrat hat mit 24 zu 23 Stimmen eine entsprechende Motion der Bürgerlichen gutgeheissen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorstoss verlangt, dass die Stadtregierung dem Parlament eine Vorlage zur Aufhebung des Mindestlohnreglements vorlegt. Dann braucht es einen erneuten parlamentarischen Entscheid.

Eine unmittelbare Wirkung hat die Überweisung der Motion somit nicht. Der Stadtrat hatte in seiner schriftlichen Antwort erklärt, dass er das Mindestlohnreglement «unabhängig von einer allfälligen Erheblicherklärung der vorliegenden Motion» auf Anfang des nächsten Jahres in Kraft setzten wolle.

Der Mindestlohn in der Stadt Luzern geht auf eine Volksinitiative der Juso zurück, welche der Grosse Stadtrat im Mai 2024 guthiess.