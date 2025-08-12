Luzerner Werft baut für die BLS ein neues Thunerseeschiff

Keystone-SDA

Die BLS beschafft ein neues Passagierschiff für den Thunersee. Gebaut wird es von der Luzerner Werft Shiptec. Das neue Schiff, das weniger Tiefgang hat, soll der BLS unter anderem den Ausbau der Winterschifffahrt ermöglichen.

(Keystone-SDA) Wie tief ein Schiff im Wasser liegt, ist ein entscheidender Faktor für die Routenwahl und das sichere Manövrieren. Im Winter hat es oft weniger Wasser im Thunersee.

Das neue Schiff ist auf die Winterschifffahrt ausgelegt, soll aber auch im Sommer die bestehende Flotte verstärken und für besondere Anlässe eingesetzt werden können, wie die BLS Schifffahrt am Dienstag mitteilte.

Das Unternehmen möchte sein Angebot auf dem Thunersee ganzjährig ausbauen. Es ortet eine steigende Nachfrage nach einem solchen Angebot sowohl bei Einheimischen wie Touristen. Das neue Schiff eröffne diese Perspektive für den Tourismus im Berner Oberland.

«Mit dem neuen Schiff setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft der BLS Schifffahrt. Wir schaffen neue Möglichkeiten für unsere Gäste und stärken die Region als ganzjähriges Ausflugsziel. Die innovative Platzeinteilung und das moderne Raumkonzept ermöglichen einen vielseitigen, flexiblen und komfortablen Schiffsbetrieb», wird Jan Cermak von der BLS Schifffahrt in der Mitteilung zitiert.

Das Schiff wird mit einem hybriden Antriebssystem ausgestattet und hat eine Kapazität von 700 Passagieren. Es wird 55,8 Meter lang und 11,2 Meter breit.

Den Grundstein für dieses Projekt legte der Grosse Rat des Kantons Bern am 30. November 2022 mit dem Beschluss eines Investitionsbeitrags für die Beschaffung des neuen Schiffs. Es soll im Verlauf des Jahres 2028 in Betrieb genommen werden.

Die BLS Schifffahrt betreibt auf dem Thuner- und Brienzersee mehrere Ausflugsschiffe, darunter etwa den Raddampfer Blüemlisalp, aber auch Motorschiffe wie die «Berner Oberland» oder die «Stadt Thun».