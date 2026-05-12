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Mögliche Wolfssichtung in Egg bei Zürich

Keystone-SDA

Ein Passant hat am Dienstagnachmittag beim Wald in Egg bei Zürich ein "hundeähnliches Tier" gesichtet. Aufgrund der Beschreibung ist davon auszugehen, dass es sich um einen Wolf handelt. Dies meldete die kantonale Wolf-Warnapp

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Infodienst empfiehlt Halterinnen und Haltern von Nutztieren, entsprechende Herdenschutzmassnahmen zu prüfen und gegebenenfalls einzuleiten. Bereits am Montag hatte der Infodienst einen möglichen Wolf in Zollikon gemeldet.

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