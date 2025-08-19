Macron schlägt Genf für Selenski-Putin-Treffen vor

Keystone-SDA

Das Treffen zwischen Wolodymyr Selenski und Wladimir Putin sollte in Europa stattfinden, so der französische Präsident Emmanuel Macron. Er schlägt für das Treffen vor.

(Keystone-SDA) in einem Interview, das am Dienstag auf dem französischen Sender TF1 Info ausgestrahlt wurde, sagte Macron auf die Frage, ob das Treffen, das nach dem Treffen zwischen Donald Trump und mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington angekündigt worden war, in Europa stattfinden solle: «Mehr als eine Hypothese, es ist sogar der kollektive Wille».

«Es wird ein neutrales Land sein, also vielleicht die Schweiz, ich plädiere für Genf, oder ein anderes Land. Das letzte Mal, dass es bilaterale Gespräche gab, war in Istanbul», erinnerte er. Am Montag hatte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ihrerseits vorgeschlagen, dass das Treffen in Rom stattfinden sollte.

In Bezug auf die Sicherheit der Ukraine kündigte der französische Staatschef an, dass er zusammen mit Grossbritannien ein Treffen der «Koalition der Willigen», «der 30 Länder, die an Sicherheitsgarantien arbeiten, um sie über die Entscheidungen auf dem Laufenden zu halten», am Dienstagmittag organisieren werde.

Ukraine entscheidet über Zugeständnisse

«Im gleichen Atemzug wird die konkrete Arbeit mit den Amerikanern gestartet, und so starten ab Dienstag unsere diplomatischen Berater, Minister, Stabschefs die Arbeit, um zu sehen, wer bereit ist, was zu tun», so Macron. Die Ukraine werde die Zugeständnisse machen, die sie für richtig und gut halte.

«Auf jeden Fall sollten wir sehr vorsichtig sein, wenn wir von einer Anerkennung des Rechts sprechen. Lassen wir keine Anerkennungen des Rechts zu, d. h. dass Länder, die Garanten der internationalen Ordnung sind und sagen können wir können uns Gebiete mit Gewalt nehmen, denn dann öffnen wir eine Büchse der Pandora», warnte er.