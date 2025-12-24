Mads Mikkelsen träumt von Tennis-Match mit Roger Federer

Keystone-SDA

Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen träumt laut eigenen Angaben von einem Tennisspiel gegen Roger Federer. Sich ausgiebig über den Ballsport unterhalten habe der Tennisstar mit ihm aber nicht wollen, verriet Mikkelsen dem Newsportal "20 Minuten".

(Keystone-SDA) «Ich habe versucht, mit ihm über Tennis zu reden, aber aus irgendeinem Grund hatte er weniger Lust oder Interesse daran», sagte Mikkelsen im Interview. Die beiden Stars sind 2024 im Rahmen einer Kampagne von Schweiz Tourismus gemeinsam vor der Kamera gestanden.

Und obwohl Federer nicht gross über Tennis habe sprechen mögen, habe er sich doch beeindruckt von Mikkelsen gezeigt. «Er hat eine unglaubliche Persönlichkeit, und ich war immer sehr konzentriert auf dem Set», habe Federer damals in einer Mitteilung verlauten lassen.

«Drei Wochen Roger Federer»

Erst kürzlich ist Mikkelsen in einem Interview gefragt worden, welche lebende Figur er gern für einen Tag sein wolle. «Ein Tag? Das reicht nicht. Können wir drei Wochen machen? Denn dann kann ich Wimbledon gewinnen. Und ich wäre Roger Federer», sagte er der Nachrichtenagentur DPA.

In seinem neuen Film «The Last Viking – Den Sidste Viking» spielt Mikkelsen einen Mann mit psychischer Beeinträchtigung, der sich für John Lennon hält. Das Werk von Regisseur Anders Thomas Jensen kommt am 25. Dezember in der Deutschschweiz in die Kinos.