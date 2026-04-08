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Mann überfällt Laden in Langenthal

Keystone-SDA

Ein unbekannter Mann hat am frühen Dienstagmorgen einen Laden in Langenthal überfallen. Er bedrohte die Mitarbeiterin, die gerade einen Warenwagen ins Geschäft an der Eisenbahnstrasse holte und verlangte Geld.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der mit einer schwarzen Skimaske bekleidete Täter hielt die Mitarbeiterin kurzzeitig fest. Er behändigte Bargeld und floh schliesslich mit seiner Beute zu Fuss, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Trotz sofortiger Fahndung konnte der Mann bisher nicht angehalten werden. Die Polizei sucht Zeugen.

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