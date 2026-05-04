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Mann am Bahnhof Bellinzona durch Stromschlag tödlich verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Sonntagabend durch einen Stromschlag aus der Fahrleitung der Bahn am Bahnhof Bellinzona tödlich verletzt worden. Die Gründe für den Unfall waren laut der Tessiner Kantonspolizei am Montagmorgen noch unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Hergang des Unfalls sei Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Kantonspolizei am Montag mit.

Vor Ort waren neben den Einsatzkräften der Kantonspolizei auch die Stadtpolizei Bellinzona, die Transportpolizei, die Feuerwehr Bellinzona und die Rettungskräfte des Croce Verde Bellinzona im Einsatz, wie es weiter heisst. Diese hätten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die formelle Identifizierung des Mannes sei derzeit noch im Gange.

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