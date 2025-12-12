Mann bei Auseinandersetzung in Bern verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in Bern ist in der Nacht auf Freitag ein Mann verletzt worden. Die mutmasslichen Täter entkamen zu Fuss. Die Polizei sucht Zeugen.

(Keystone-SDA) Der Streit entzündete sich kurz nach Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus an der Stöckackerstrasse, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Zunächst gerieten zwei Männer verbal aneinander. Wenig später kamen weitere Personen dazu und es kam zu Handgreiflichkeiten.

Ein Mann wurde dabei zu Boden geworfen und verletzt. Er musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Noch bevor die Polizei eintraf, hatten die mutmasslichen Täter, zwei Männer und eine Frau, zu Fuss die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Nachsuche der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.