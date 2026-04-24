Mann bei Auseinandersetzung in Sissach BL durch Stiche verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung in Sissach BL am Donnerstag erlitt ein 34-jähriger Ukrainer Stichwunden. Er und sein Kontrahent, ein 35-jähriger Schweizer, wurden beide ins Spital gebracht, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Grund für den Streit, der kurz vor 17.30 Uhr auf einem Parkplatz beim Bahnhof eskaliert sei, sei noch unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten Ermittlungen aufgenommen und suchten nach Zeugen.