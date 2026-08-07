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Mann bei Flucht vor Polizei in Bern schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Donnerstag in Bern bei seiner Flucht vor der Polizei schwer verletzt worden. Die Einsatzkräfte fanden ihn nach einem Sturz in einem steilen Abhang.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Kantonspolizei Bern ging kurz vor Mitternacht die Meldung ein, dass auf der Schützenmatte in Bern ein Mann von einem anderen tätlich angegangen und verletzt wurde.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, flüchtete der mutmassliche Täter zu Fuss in Richtung Henkerbrünnli, wie aus einer Polizeimitteilung vom Freitag hervorgeht.

Eine Patrouille folgte dem Mann mit Distanz und forderte ihn mehrfach zum Anhalten auf. Der mutmassliche Täter setzte seine Flucht fort und stieg im Bereich der Neubrückstrasse über einen Zaun und entfernte sich ausser Sichtweite.

Die Polizei fand ihn schliesslich rund 100 Meter entfernt unterhalb eines Geländers in einem bewaldeten Abhang schwer verletzt am Boden liegend.

Eine Ambulanz brachte den Mann ins Spital. Nach Angaben der Berner Kantonspolizei war der Mann mit einer sogenannten Ausgrenzungsverfügung für die Gemeinde Bern belegt. Das heisst, er hätte die Gemeinde nicht betreten dürfen. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

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