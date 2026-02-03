Mann bei Forstarbeiten in Grasswil BE tödlich verunglückt

Ein Mann ist am Montagabend in Grasswil in der Berner Gemeinde Seeberg bei Forstarbeiten tödlich verunfallt. Er wurde unter einem Baum eingeklemmt und verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Polizei wurde kurz nach 17 Uhr über den Arbeitsunfall informiert, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Der Mann erlag trotz der Erstbetreuung von anwesenden Drittpersonen und der sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen der Einsatzkräfte seinen schweren Verletzungen noch vor Ort.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 61-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.