Mann flieht in Widnau SG vor der Polizei und verunfallt

Keystone-SDA

Auf der Flucht vor einer Polizeipatrouille ist ein 33-Jähriger am Mittwoch in Widnau SG mit seinem Fahrzeug in drei parkierte Autos gefahren. Der Sachschaden beträgt gemäss der Polizei rund 20'000 Franken. Der Mann war ohne gültigen Führerausweis unterwegs.

(Keystone-SDA) Eine Patrouille wurde am Mittwochabend auf ein Auto auf der Widnauerstrasse aufmerksam, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Die Aufforderungen anzuhalten, habe der 33-jährige Fahrer ignoriert und sei mit überhöhter Geschwindigkeit weitergefahren.

In einer 30er-Zone prallte das Auto des Mannes in drei parkierte Fahrzeuge und einen Metallpfosten. Der Fahrer war ohne gültigen Führerausweis unterwegs und wurde von den Polizisten als fahrunfähig eingestuft, heisst es im Communiqué weiter. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen angezeigt.