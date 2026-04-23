Mann greift Frau in der Nähe des Bahnhofs Solothurn an

Keystone-SDA

Ein vorerst unbekannter Mann hat am Mittwochabend eine junge Frau bei der Mc-Donalds-Filiale an der Dornacherstrasse in der Nähe des Bahnhofs Solothurn geschlagen und verletzt. Die Polizei nahm den mutmasslichen Täter fest.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich laut Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn vom Donnerstag gegen 21.15 Uhr. Drittpersonen hätten weitere Übergriffe verhindern können. Daraufhin habe sich der Mann in Richtung Bahnhof entfernt.

Dort habe die Polizei den Mann mit Unterstützung von Drittpersonen anhalten können. Der mutmassliche Täter, ein 16-jähriger Iraker, sei für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen worden.