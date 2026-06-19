The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mann in Aesch BL von Gruppe angegriffen und beraubt

Keystone-SDA

Ein 33-jähriger Mann ist am späten Donnerstagabend beim Bahnhof in Aesch BL von einer Gruppe junger Männer angegriffen und beraubt worden. Er erlitt Kopfverletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dem Angriff ging eine verbale Auseinandersetzung im Zug der S-Bahn-Linie von Basel in Richtung Laufen voraus, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

Kurz vor 23.30 Uhr verliessen die Beteiligten den Zug beim Bahnhof Aesch. Dort sei der Mann tätlich angegriffen und ihm seine Tasche sowie das Mobiltelefon entwendet worden, heisst es weiter.

Die vier Täter flüchteten anschliessend zu Fuss in Richtung Aesch-Dorf. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief erfolglos. Es werden Zeugen gesucht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft