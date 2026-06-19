Mann in Aesch BL von Gruppe angegriffen und beraubt

Keystone-SDA

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Ein 33-jähriger Mann ist am späten Donnerstagabend beim Bahnhof in Aesch BL von einer Gruppe junger Männer angegriffen und beraubt worden. Er erlitt Kopfverletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Dem Angriff ging eine verbale Auseinandersetzung im Zug der S-Bahn-Linie von Basel in Richtung Laufen voraus, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

Kurz vor 23.30 Uhr verliessen die Beteiligten den Zug beim Bahnhof Aesch. Dort sei der Mann tätlich angegriffen und ihm seine Tasche sowie das Mobiltelefon entwendet worden, heisst es weiter.

Die vier Täter flüchteten anschliessend zu Fuss in Richtung Aesch-Dorf. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief erfolglos. Es werden Zeugen gesucht.