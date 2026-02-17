Mann in Bern von drei Unbekannten ausgeraubt

Ein Mann ist am Sonntagnachmittag in Bern von drei Unbekannten ausgeraubt worden. Die Täter attackierten den Mann und flüchteten mit Bargeld, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Tat ereignete sich um zirka 14.30 Uhr vor der Reitschule. Das Opfer stürzte dabei zu Boden und verletzte sich, wie die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Die Täter flüchteten anschliessend in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.