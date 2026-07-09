Mann in Biel zweimal angegriffen und verletzt

Keystone-SDA

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Ein Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in Biel gleich zweimal von unterschiedlichen Männergruppen angegriffen worden. Die Täterschaft liess das verletzte Opfer zurück und ergriff die Flucht.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Zu den Gewaltszenen kam es am frühen Mittwochmorgen, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte. Kurz nach 02.10 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Mann beim Kreisel an der Silbergasse in Biel attackiert worden sei.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei wurde das Opfer zunächst am Kreisel von einer fünfköpfigen Männergruppe angesprochen und daraufhin mit mehreren Faustschlägen angegriffen. Nach dieser ersten Attacke begab sich der verletzte Mann auf ein nahegelegenes Trottoir, wo sich die Gewalt jedoch fortsetzte.

Zwei weitere Männer griffen ihn dort an. Einer der beiden neuen Angreifer soll dem Opfer mit einem Stuhl gegen den Kopf geschlagen haben, während der zweite Täter mit weiteren Faustschlägen auf ihn einwirkte. Beide Tätergruppen flüchteten anschliessend unerkannt in unbekannte Richtungen.

Drittpersonen eilten dem Verletzten sofort zu Hilfe, leisteten erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte, wie die Polizei weiter berichtete. Eine Ambulanz brachte den Mann ins Spital.

Die Kantonspolizei hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen der Vorfälle.

Angriff auch in Saint-Imier

Ein weiterer Angriff ereignete sich abends darauf im bernjurassischen Saint-Imier. Ein 34-Jähriger ist dabei verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es vor einem Restaurant zu einem Streit zwischen drei Männern, die sich gekannt hatten.

Der 34-Jährige wurde dabei laut der Mitteilung körperlich angegriffen und mit einem Messer bedroht. Er begab sich daraufhin selbstständig in ein Spital. Die beiden anderen Männer flüchteten zu Fuss, wurden im Zuge der Ermittlungen aber identifiziert und vorläufig festgenommen. Auch diesbezüglich hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.