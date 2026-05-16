Mann in Münsingen im Kanton Bern von Zug erfasst und getötet

Am Bahnhof Münsingen ist ein Mann von einem Zug erfasst und getötet worden. Trotz sofortiger Notbremsung konnte der Zusammenprall mit dem sich auf einem Bahngleis Aufhaltenden nicht verhindert werden, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagabend mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Meldung vom Vorfall hatte die Polizei kurz nach 12.30 Uhr erhalten. Vermutet wird demnach eine sogenannte Selbsthandlung, also Absicht des noch nicht restlos identifizierten Mannes – ohne Fremdeinwirkung.