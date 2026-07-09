Mann in Stadt Bern von Unbekanntem mit scharfem Gegenstand verletzt

Keystone-SDA

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Ein Mann ist am Mittwochnachmittag in der Stadt Bern bei einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem scharfen Gegenstand verletzt worden. Er musste nach der Erstversorgung durch die Ambulanz in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte erhielten gegen 15.50 Uhr eine Meldung über eine verletzte Person nach einer Auseinandersetzung auf der Schützenmatte. Dort trafen sie einen Mann an, der aus noch zu klärenden Gründen von einem anderen Mann angegriffen worden war.

Der mutmassliche Täter sowie ein weiterer an der Auseinandersetzung beteiligter Mann entfernten sich in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Nachsuche sei die Täterschaft flüchtig, schrieb die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung.