Mann in Thayngen SH angeschossen – Mutmasslicher Täter festgenommen

Keystone-SDA

In Thayngen im Kanton Schaffhausen ist am Donnerstagabend ein Mann vor einer COOP-Filiale angeschossen worden. Der mutmassliche Täter wurde von der Polizei festgenommen, der Verletzte in ein Spital geflogen.

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(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte seien nach einer Meldung kurz nach 19.30 Uhr schnell vor Ort gewesen, sagte eine Sprecherin der Schaffhauser Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Weitere Details würden später bekannt gegeben, noch würden die Hintergründe der Tat untersucht. Zuerst berichtet hatten die «Schaffhauser Nachrichten».