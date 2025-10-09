Mann in Unterengstringen durch Schuss leicht verletzt

Keystone-SDA

Nach einer Auseinandersetzung in Unterengstringen ZH ist am Donnerstagnachmittag ein Mann durch einen Schuss leicht verletzt worden. Die Kantonspolizei Zürich hat den mutmasslichen Täter festgenommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die zwei Männer waren in einem Gewerbegebiet in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Ein 42-jähriger Nordmazedonier verletzte dabei einen 37-jährigen Serben. Der mutmassliche Täter wurde kurz darauf von mehreren Polizeipatrouillen widerstandslos verhaftet.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht ins Spital gebracht werden. Die Polizei ermittelt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen der Tat.