Mann kommt in Finsterwald LU mit zu viel Alkohol von der Strasse ab

Keystone-SDA

In Finsterwald LU ist ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag mit zu viel Alkohol im Blut verunfallt. Er blieb laut Polizeiangaben unverletzt, musste aber den Führerausweis abgeben.

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(Keystone-SDA) Der 23-jährige Autofahrer war am Samstagabend gegen 23.30 Uhr auf der Glaubenbergstrasse in Richtung Finsterwald unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Das Auto prallte zunächst gegen einen Baum und anschliessend gegen einen Holzunterstand und überschlug sich, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

Der Lenker blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,38 Promille. Der Sachschaden beträgt rund 20’000 Franken.

Die Luzerner Polizei nahm dem Fahrer den Führerausweis ab. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug mehr lenken.