Mann nach Nickerchen an Tankstelle in Wilen TG aus Verkehr gezogen

Keystone-SDA

Die Polizei hat am Sonntagmorgen im Thurgauischen Wilen einen fahrunfähigen Mann aus dem Verkehr gezogen. Der 25-jährige Kosovare war zuvor im Auto eingeschlafen, während er darauf wartete, an der Tanksäule weiter vorzufahren.

(Keystone-SDA) Der Notrufzentrale ging kurz nach 9.15 Uhr eine Meldung ein, wonach ein Mann an einer Tankstelle bei laufendem Motor im Auto sitze und nicht ansprechbar sei. Das schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag in einem Communiqué.

Als die Patrouille eintraf, war der Mann demnach bereits im Gespräch mit dem Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte beurteilten ihn als fahrunfähig und ordneten eine Blutentnahme und Urinprobe an. Seinen Führerausweis musste er abgeben.