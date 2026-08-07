Mann nach Schussabgabe in Bern wegen versuchten Mordes angeklagt

Keystone-SDA

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Ein heute 64-jähriger Mann kommt in Bern wegen versuchten Mordes vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, im März 2025 im Berner Länggassquartier aus einem Auto heraus auf den Lenker eines anderen Wagens geschossen zu haben. Das Opfer wurde verletzt.

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(Keystone-SDA) Der mutmassliche Täter konnte zunächst flüchten, wurde aber zwei Tage später verhaftet. In seinem Fahrzeug fand die Polizei eine Schusswaffe. Der Mann befindet sich nach wie vor in Haft, wie die Berner Kantonspolizei ein einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte sein Opfer gezielt ausgewählt hatte. Er gab insgesamt sieben Schüsse ab. Das Opfer musste mehrere Tage im Spital behandelt werden.

Die Anklage beim Regionalgericht Bern-Mittelland lautet auf versuchten Mord, allenfalls versuchte vorsätzliche Tötung. Der Gerichtstermin steht noch nicht fest.