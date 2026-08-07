The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mann nach Schussabgabe in Bern wegen versuchten Mordes angeklagt

Keystone-SDA

Ein heute 64-jähriger Mann kommt in Bern wegen versuchten Mordes vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, im März 2025 im Berner Länggassquartier aus einem Auto heraus auf den Lenker eines anderen Wagens geschossen zu haben. Das Opfer wurde verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der mutmassliche Täter konnte zunächst flüchten, wurde aber zwei Tage später verhaftet. In seinem Fahrzeug fand die Polizei eine Schusswaffe. Der Mann befindet sich nach wie vor in Haft, wie die Berner Kantonspolizei ein einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte sein Opfer gezielt ausgewählt hatte. Er gab insgesamt sieben Schüsse ab. Das Opfer musste mehrere Tage im Spital behandelt werden.

Die Anklage beim Regionalgericht Bern-Mittelland lautet auf versuchten Mord, allenfalls versuchte vorsätzliche Tötung. Der Gerichtstermin steht noch nicht fest.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft