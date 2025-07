Mann verletzt sich beim Umladen von Marmorplatten in Altstätten SG

Keystone-SDA

Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Altstätten am Donnerstag hat sich ein 64-Jähriger schwer verletzt. Als der Mann mit einem Kran Marmorplatten umlud, lösten sich diese und fielen gemäss der Polizei auf ihn.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Rega flog den 64-Jährigen in ein Spital, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb.