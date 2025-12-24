Mann wird am Rheinufer in Sevelen SG tot aufgefunden

Keystone-SDA

Am Rheinufer in Sevelen SG ist am Mittwochmorgen ein toter Mann aufgefunden worden. Es handelt sich um einen 41-jährigen Liechtensteiner. Die Todesursache ist laut der Kantonspolizei St. Gallen noch unklar, die Ermittlungen laufen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Meldung über eine leblose Person am Rheinufer ging bei der Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch kurz nach 10.30 Uhr ein. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort, nördlich der Alten Rheinbrücke, nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie es weiter heisst.

Woran der Mann verstarb, war am Mittwochnachmittag noch unklar. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat eine Untersuchung eingeleitet.