Mann wird in Basler Dreirosenanlage beraubt und verletzt

Keystone-SDA

Ein 35-jähriger Mann ist am Freitagabend in der Basler Dreirosenanlage beraubt und verletzt worden. Fünf der sechs Täter flüchteten im Anschluss in Richtung Klybeckstrasse.

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(Keystone-SDA) Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge trainierte der Geschädigte bei der Kraftsportanlage, als er angriffen und verletzt wurde.

Der Mann habe sich zur Wehr gesetzt, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag weiter mit. Einer der Angreifer sei dabei verletzt worden. Während des Angriffs habe die Täterschaft diverse persönliche Gegenstände entwendet.

Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte die beiden Verletzten in die Notfallstation des Universitätsspitals Basel. Beim verletzten Angreifer handle es sich um einen 33-jährigen Mann algerischer Staatsangehörigkeit.